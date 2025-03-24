Американський лідер оголосив, що Сполучені Штати запровадять так званий "вторинний тариф" на Венесуелу.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив запровадити 25% мита для всіх країн, які купуватимуть газ і нафту у Венесуели. Таку заяву він зробив у своїй соцмережі Truth Social.

Американський лідер оголосив, що Сполучені Штати Америки запровадять так званий "вторинний тариф" на Венесуелу. Серед причин він назвав той факт, що Венесуела "цілеспрямовано і обманним шляхом відправила до Сполучених Штатів, під прикриттям, десятки тисяч високопоставлених та інших злочинців, багато з яких є вбивцями і людьми з дуже жорстоким характером".

"Серед банд, які вони відправили до Сполучених Штатів, є "Трен де Арагуа", якій присвоєно статус "іноземної терористичної організації". Ми перебуваємо в процесі повернення їх до Венесуели – це велике завдання! Крім того, Венесуела дуже вороже ставиться до Сполучених Штатів і свобод, які ми відстоюємо. Тому будь-яка країна, яка купує нафту та/або газ у Венесуели, буде змушена платити США мито в розмірі 25% від будь-якої торгівлі з нашою країною", – заявив Трамп.

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За його словами, нові мита набудуть чинності 2 квітня 2025 року.

Видання Bloomberg пише, що такий крок особливо вплине на Китай. Зараз Пекін є основним покупцем нафти з Венесуели. Також ця країна була важливим постачальником нафти до США.

Мита Трампа: інші новини

Після приходу на посаду президента США, Трамп заявив, що запровадить великі мита проти Китаю, Мексики та Канади. Спочатку він швидко скасував своє рішення, але згодом знову повідомив про запровадження мит. Та Канада і Китай зробили хід у відповідь.

ЗМІ повідомляли, що канадська провінція Онтаріо стягуватиме на 25% більше плати за електроенергію, що постачається 1,5 мільйона американців по інший бік кордону. Від поставок залежать три американських штати – Міннесота, Нью-Йорк і Мічиган.

На початку березня Bloomberg писало, що нові мита США зачіпають приблизно 1,5 трильйона доларів річного імпорту. Зазначалося, що рішення Трампа призведе до додаткових витрат американських домогосподарств на суму до 2000 доларів.

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