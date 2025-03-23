США введуть додаткові мита на імпорт із Китаю 2 квітня.

Китай заявив, що готовий до будь-яких "несподіваних потрясінь". Заява прозвучала напередодні введення нових мит президента США Дональда Трампа.

Видання Financial Times пише, що прем'єр Держради КНР Лі Цян, який відповідає за економіку країни, заявив, що невизначеність і нестабільність зростають, але Китай вибере "правильний шлях" глобалізації та багатосторонніх відносин.

"Ми готуємося до можливих несподіваних потрясінь, які, звісно, здебільшого походять від зовнішніх джерел", - сказав Лі.

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Очікується, що США введуть додаткові мита на імпорт з Китаю 2 квітня. Обережний тон китайського прем'єра пролунав на тлі спроб Пекіна поліпшити настрої споживачів та інвесторів, а також підготовки потенційних заходів у відповідь на майбутні мита і санкції США.

Зазначається, що Лі, як очікується, зустрінеться зі Стівом Дейнсом, сенатором-республіканцем від штату Монтана, який дуже близький до Трампа. Дейнс у суботу зустрівся з віце-прем'єром Хе Ліфеном.

В офісі Дейнса заявили, що він використав зустріч із Хе, щоб повторити заклик Трампа до Китаю припинити постачання хімікатів, що використовуються для виробництва фентанілу. Сенатор висловив сподівання, що подальші переговори на високому рівні між США і Китаєм відбудуться в найближчому майбутньому.

Мита Трампа щодо Китаю - головні новини

З моменту вступу на посаду Трамп запровадив додаткові 10-відсоткові мита на товари з Китаю, які загалом становлять 20%. За словами Білого дому, цей крок покликаний чинити тиск на Пекін, щоб змусити його вжити більш жорстких заходів щодо компаній, які виробляють інгредієнти для фентанілу.

Китай у відповідь оголосив, що з 10 березня введе до 15% мита на деякі види американського імпорту, включно з сільськогосподарськими продуктами, такими як курка, свинина, соя і яловичина. Також 15 американських компаній потрапили до китайського списку експортного контролю. Крім того, Пекін запровадив 10%-ві мита на американську свинину.

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