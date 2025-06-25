На думку журналістів, ослаблений Іран навряд чи зможе мати значний вплив на військові зусилля Росії сьогодні.

Після того як Ізраїль та Іран оголосили про припинення вогню після майже двотижневої війни, яка завдала значної шкоди військовій та ядерній інфраструктурі Тегерана, можна було подумати, що Росія стурбована наслідками для своєї війни в Україні. Про це пише The Financial Times.

Зазначається, що іранська зброя, особливо дрони-камікадзе, була дуже цінною для військових дій Росії. Тепер, після такої серйозної поразки, Тегеран буде змушений відновлюватися і, можливо, не зможе допомагати Кремлю в Україні досить тривалий час.

"На початку війни Іран надав Росії такі необхідні бойові безпілотники Shahed-136 і технологію їхнього виробництва. Згодом "Шахеди", перейменовані Росією в "Герань-2", стали основою кампанії глибоких ударів Росії по Україні. Іран також підтримував війну Росії іншими способами, перевозячи артилерійські снаряди та інші боєприпаси через Каспійське море", - йдеться у статті.

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На думку журналістів, ослаблений Іран навряд чи зможе мати значний вплив на військові зусилля Росії сьогодні. Це пов'язано з тим, що Росія тепер виробляє величезну кількість "шахедів" на своїй території, отримавши від Ірану технологію виробництва, креслення і навчання. Погіршення Ізраїлем виробництва ракет Іраном матиме обмежені наслідки. Восени минулого року Росія отримала партію іранських ракет "Фатх-360" і, за повідомленнями, в минулому запитувала інші моделі. Але вона навіть не використовувала ці "Фатх-360" в Україні. Видання пише:

"Україна оцінює, що Росія накопичила близько 13 000 ракет різної дальності і може виробляти до 200 на місяць. Очевидно, Москва не відчуває гострої потреби в іранських ракетах".

Зазначається, що залежність РФ від Ірану досягла свого піку за рік після початку війни, а потім її затьмарили Китай і Північна Корея. У 2023 році КНДР стала важливим постачальником для російської військової машини, постачаючи боєприпаси, ракети і, останнім часом, людей.

"Що стосується обсягів товарів подвійного призначення і компонентів озброєнь, то Китай є найважливішим постачальником для російського ОПК. Дійсно, у міру того як Росія скорочувала свою залежність від Ірану, вона дедалі частіше зверталася до Китаю за поставками комплектуючих", - пише видання.

За твердженням журналістів, триваюче будівництво російсько-китайського логістичного комплексу в Алабузі віщує зростаючу участь Китаю у виробництві БПЛА, зокрема нових моделей, таких як "Гарпія-А1" і "Гарпія-3".

Допомога РФ від Ірану

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія замовила іранські "шахеди" ще до повномасштабного вторгнення. За його словами, Україна намагалася розв'язати це питання дипломатичним шляхом, однак у Тегерані наголосили, що цей пакет був замовлений Росією до війни.

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