За його словами, Ізраїль та Іран просили про припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовленість про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном уже набула чинності. Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

"Припинення вогню вже набуло чинності. Будь ласка, не порушуйте його", - написав він.

Згодом Ізраїль офіційно оголосив про припинення вогню з Іраном.

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"У зв'язку з досягненням стратегічних цілей операції в Ірані, та в повному узгодженні з президентом Трампом, Ізраїль прийняв його ініціативу про двостороннє припинення вогню. Ізраїль відповідатиме з максимальною рішучістю на будь-яке порушення умов перемир'я", - сказав прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

Американський лідер також продовжив рекламувати припинення вогню, яке, за його словами, він організував між Ізраїлем та Іраном. Він заявив, що обидві сторони прагнули до угоди.

"Ізраїль та Іран прийшли до мене майже одночасно і сказали: "Мир!" Я знав, що час настав", - написав президент.

Водночас він попередив: обидві країни можуть як багато чого отримати, так і багато чого втратити - і ця друга частина, схоже, пролунала як попередження в разі зриву перемир'я.

Припинення вогню на Близькому Сході

Раніше Трамп повідомив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За словами американського лідера, припинення вогню набуде чинності після того, як кожна зі сторін завершить військові операції.

Видання Axios уточнило, що перемир'я має набути чинності о 12:00 за східним часом (19:00 за Києвом).

Спочатку стрілянину на 12 годин припиняє Іран, після чого - Ізраїль. Протягом доби сторони мають офіційно оголосити про завершення війни.

Попри це, в останні години Іран кілька разів атакував Ізраїль - ЦАХАЛ зафіксував щонайменше п'ять пусків ракет. За даними ізраїльських ЗМІ, внаслідок ракетного обстрілу Ірану було пошкоджено семиповерховий житловий будинок у місті Беер-Шева на півдні Ізраїлю. Повідомляють про п'ятьох загиблих і щонайменше 20 поранених.

За їхніми даними, по всьому Ізраїлю щонайменше шість разів протягом години спрацьовували сирени тривоги. Зі свого боку, Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару по ракетних установках в Ірані.

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