За словами експертів, Китай може перебувати на шляху до того, аби перевершити США, як домінуючу космічну державу до 2045 року.

Сполучені Штати Америки можуть програти нові космічні перегони з Китаєм, якщо не зміцнять американську та союзницьку космічні галузі та не зменшать бюрократичні перепони. Про це йдеться у дослідженні космічних експертів Пентагону, передає The Washington Times.

У доповіді експертів з Космічних сил, Дослідницької лабораторії ВПС і Підрозділу оборонних інновацій Пентагону зазначили, що Китай швидкими темпами розширює свої можливості як для дослідження, так і для ведення бойових дій в космосі тоді, коли в Білому домі назвали "вирішальним десятиліттям" в конкуренції з Пекіном.

"Пекін залишається нашим найсерйознішим стратегічним конкурентом на найближчі десятиліття і єдиною країною, яка має намір змінити міжнародний порядок і, все більше, економічну, дипломатичну, військову і технологічну силу для цього", - йдеться в доповіді офіційних представників трьох відомств.

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Також у доповіді застерігають про те, що Китай, ймовірно, перебуває на шляху до того, аби перевершити США, як домінуючу космічну державу до 2045 року, або, швидше за все, це може статися раніше, якщо не вжити проактивні заходи для збереження лідерства країни.

У виданні додають, через те, що глобальні космічні гонки знову набирають обертів, до 2060 року світ може побачити успішні позаземні людські спільноти, більш розширену космічну економіку та баланс сил на користь лідерства США, який здатний сформувати вільну та відкриту систему, за умови, що теперішня космічна індустрія стане міцнішою.

"Стабільна перемога в нових космічних перегонах - це визначення умов, за яких майбутні покоління можуть успадкувати не лише технологічні досягнення нашого часу, але й збереження наших цінностей, вільне і відкрите суспільство, вільну ринкову економіку і право на самовизначення, вільне від тиранії і гноблення. Ми не повинні ставати Китаєм, щоб перемогти Китай; скоріше, ми просто повинні бути більш американськими, щоб залишатися американцями", - наголосили у доповіді.

Ключовою проблемою для США в доповіді називають "бюрократичну неефективність", що стримує космічні інновації та конкурентоспроможність. Так, нещодавно космічні компанії проінформували Конгрес про те, що вони створюють нові технології швидше, ніж федеральна бюрократія може ліцензувати системи, які використовують ноу-хау в супутниках або ракетах.

Крім того, у звіті, який підготував експерт Дослідницької лабораторії ВПС США Пітер Гарретсон, йдеться про те, що комерційні космічні компанії можуть занепасти, якщо не впорядкувати регулювання та не вдосконалити процеси, які використовує уряд. Через що Китай може скористатися такими недоліками США.

"Пекін готовий втрутитися і домінувати після такого колапсу", - додають у звіті.

Інші новини на космічну тематику

Як писав УНІАН, 14 березня компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос надважку систему Starship. Це вдалося зробити із Зоряної бази, яка знаходиться поблизу населеного пункту Бока-Чика, що в штаті Техас. Відомо, що вперше компанія спробувала запустити Starship в космос у квітні минулого року, вдруге вже в листопаді.

Також повідомлялось, що у Вашингтоні доручили NASA створити єдиний стандарт часу на Місяці та інших небесних тіл. Це пов'язано з тим, що США хочуть встановити міжнародні норми в космосі на фоні перегонів між країнами та приватними компаніями.

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