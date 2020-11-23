Перехідна команда обраних президента США Джо Байдена і віце-президента Камали Гарріс офіційно висунула кандидатуру Ентоні Блінкена на посаду державного секретаря США.
Про це йдеться у заяві перехідної адміністрації Байдена-Гарріс.
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Зокрема, Блінкен є багаторічним радником Байдена у зовнішньополітичних питаннях
На посаду секретаря національної (внутрішньої) безпеки пропонується кандидатура Алехандро Майоркаса, директора національної розвідки - кандидатура Авріл Хайнс.
На посаду радника з національної безпеки запропоновано Джейка Саллівана, колишнього помічника Гілларі Клінтон.
Послом США при ООН пропонується призначити Лінду Томас-Грінфілд.
Крім того, спеціальним посланником президента з питань клімату і кліматичних змін пропонується кандидатура Джона Керрі, колишнього держсекретаря США.
Що відомо про Ентоні Блінкена
Раніше Блінкен був головним радником Байдена з питань закордонних справ. Він обіймав посаду заступника держсекретаря США і заступника радника президента США з національної безпеки в адміністрації Барака Обами.
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