Також на посаду радника з національної безпеки пропонується кандидатура Джейка Саллівана, колишнього помічника Гілларі Клінтон.

Перехідна команда обраних президента США Джо Байдена і віце-президента Камали Гарріс офіційно висунула кандидатуру Ентоні Блінкена на посаду державного секретаря США.

Про це йдеться у заяві перехідної адміністрації Байдена-Гарріс.

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Зокрема, Блінкен є багаторічним радником Байдена у зовнішньополітичних питаннях

На посаду секретаря національної (внутрішньої) безпеки пропонується кандидатура Алехандро Майоркаса, директора національної розвідки - кандидатура Авріл Хайнс.

На посаду радника з національної безпеки запропоновано Джейка Саллівана, колишнього помічника Гілларі Клінтон.

Послом США при ООН пропонується призначити Лінду Томас-Грінфілд.

Крім того, спеціальним посланником президента з питань клімату і кліматичних змін пропонується кандидатура Джона Керрі, колишнього держсекретаря США.

Що відомо про Ентоні Блінкена

Раніше Блінкен був головним радником Байдена з питань закордонних справ. Він обіймав посаду заступника держсекретаря США і заступника радника президента США з національної безпеки в адміністрації Барака Обами.

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Автор: Віталій Саєнко