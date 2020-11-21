Демократ Джо Байден наступного тижня може назвати ім'я претендента на посаду держсекретаря.
Читайте такожБайден готує основу для своєї нової адміністрації попри опір ТрампаПро це повідомило видання The Hill з посиланням на джерело. Фаворитом вважається 58-річний Тоні Блінкен, який займав пост заступника держсекретаря при президенті Бараку Обамі. За попередніми даними, Байден переміг на президентських виборах в США 3 листопада, але офіційні підсумки ще не оголошені.
Також в якості потенційних кандидатів в держсекретарі розглядаються сенатори Кріс Кус і Кріс Мерфі, колишній перший заступник держсекретаря і посол в Росії Вільям Бернс і колишній радник Барака Обами з національної безпеки Сьюзан Райс.
Раніше Байден повідомив, що збирається призначити керівником апарату співробітників Білого дому Рона Клайна, який був його радником, коли він був віце-президентом в адміністрації Барака Обами, передає kommersant.
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