За попередніми даними, Байден переміг на президентських виборах в США 3 листопада, але офіційні підсумки ще не оголошені.

Демократ Джо Байден наступного тижня може назвати ім'я претендента на посаду держсекретаря.

Читайте такожБайден готує основу для своєї нової адміністрації попри опір ТрампаПро це повідомило видання The Hill з посиланням на джерело. Фаворитом вважається 58-річний Тоні Блінкен, який займав пост заступника держсекретаря при президенті Бараку Обамі. За попередніми даними, Байден переміг на президентських виборах в США 3 листопада, але офіційні підсумки ще не оголошені.

Також в якості потенційних кандидатів в держсекретарі розглядаються сенатори Кріс Кус і Кріс Мерфі, колишній перший заступник держсекретаря і посол в Росії Вільям Бернс і колишній радник Барака Обами з національної безпеки Сьюзан Райс.

Раніше Байден повідомив, що збирається призначити керівником апарату співробітників Білого дому Рона Клайна, який був його радником, коли він був віце-президентом в адміністрації Барака Обами, передає kommersant.

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Автор: УНІАН