Компанія вже працює в Україні і наразі має тисячі терміналів, проте не всі з них підключені до мережі.

Французький оператор супутникового звʼязку Eutelsat Communications SA повідомив про активізацію переговорів з Європейським Союзом щодо заміни Starlink Ілона Маска в Україні.

Відбувається ці процеси на тлі того, як США відмовляються від своїх зобов'язань в Україні, пише Bloomberg. У компанії вже розглядають можливість заміни великої кількості терміналів Starlink в Україні, заявила головний виконавчий директор Eutelsat Єва Бернеке.

За її словами, компанія вже працює в Україні і наразі має тисячі терміналів. Проте не всі з них підключені до мережі.

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Зараз ведуться переговори про постачання як військових, так і стандартних терміналів, і компанії знадобиться кілька місяців, щоб забезпечити 40 000 терміналів на заміну тих терміналів Starlink, що нині використовують в Україні.

Бернеке каже, що Eutelsat потребуватиме фінансової та логістичної підтримки для швидкого збільшення кількості терміналів в Україні.

Видання зазначає, що продукти Eutelsat не можна прямо порівняти зі Starlink, а її термінали не такі дешеві та мобільні, як ті, що пропонує компанія Маска. Мережа OneWeb від Eutelsat налічує понад 600 супутників на орбіті на висоті 1200 кілометрів над Землею. 7 000 супутників Starlink знаходяться нижче, на висоті 550 кілометрів. Нижча орбіта означає, що для покриття земної кулі потрібно більше супутників, і вони мають менший термін служби, але це також означає швидше з'єднання.

За словами дослідника Enders Analysis Хеміша Лоу, можуть пройти роки, перш ніж Eutelsat зможе забезпечити українським військовим і цивільним зв'язком на рівні зі зв'язком, який наразі надає Starlink.

Starlink і Eutelsat в Україні

Starlink став важливим активом для українських військових у війні з Росією після того, як частина комунікаційної інфраструктури була виведена з ладу. Хоча багато українських терміналів Starlink фінансуються Європою, напруженість у відносинах між Вашингтоном і Києвом викликає побоювання, що доступ до супутникового звʼязку можуть перервати.

На цьому тлі активізувалися розмови про роботу компанії Eutelsat в Україні.

Акції французького супутникового провайдера Eutelsat різко зросли на тлі побоювань, що доступ України до Starlink може опинитися під загрозою. До середи на момент закриття ринку акції зросли на 533%, порівняно з початком тижня. З цим збільшенням вартість компанії становить 4,02 мільярда доларів.

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