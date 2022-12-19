Гутерреш сподівається, що війна Росії проти України закінчиться у 2023 році.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш вважає, що переговори між Росією та Україною найближчим часом не відбудуться.

Про це йшлося у його заяві на прес-конференції. За його словами ООН зацікавлене у прискоренні обміну полоненими

"Я не дивлюся оптимістично на можливість ефективних переговорів про мир у найближчому майбутньому. Я вважаю, що військове протистояння продовжиться і що нам ще доведеться почекати моменту, коли серйозні переговори про мир стануть можливими. На найближчому горизонті я їх не бачу, тому ми концентруємо зусилля на інших аспектах ситуації – підвищенні ефективності зернової угоди, додаванні до неї нових складових, а саме експорту аміаку", – додав генсек ООН.

Відео дня

Гутерреш сподівається, що війна Росії проти України закінчиться у 2023 році.

"Коли я говорив про те, що не бачу можливостей для мирних переговорів у найближчій перспективі, я не мав на увазі весь 2023 рік. Я дуже сподіваюся, що 2023 року ми зможемо досягти миру в Україні", – підсумував генсек ООН.

Війна в Україні: прогнози експертів

На думку керівника Головного управління розвідки генерал-майора Кирила Буданова, бої в Україні повинні закінчитися до літа наступного року. Водночас президента України Володимир Зеленський зазначає, що не знає, коли може завершитися війна.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що війна завершиться перемогою України, але не раніше весни-літа.

Вас також можуть зацікавити новини: