Одіозний російський чиновник вдався до прямих погроз Альянсу.

Одіозний гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін у день заснування НАТО назвав його "головною світовою загрозою" та порадив його членам пам'ятати, що "Росія спостерігає за ними з космосу".

Про це він написав у Telegram.

Зокрема, Рогозін нагадав, що 4 квітня 1949 року представниками дванадцяти країн (Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Франція) підписали Північноатлантичний Договір та фактично заснували НАТО.

"Так народилася НАТО - головна загроза усьому світу, який пережив Другу світову війну. Я хотів би, щоб мої старі знайомі по роботі в Брюсселі, особливо Столтенберг, у день народження НАТО помилувалися своїм офісом за допомогою супутникового знімку з космічного апарату Роскосмосу. Хлопці ми за вами спостерігаємо. Майте на увазі", - написав він.

До своєї публікації опальний росіянин прикріпив нібито космічний знімок штаб-квартири Альянсу в Брюсселі, зроблений російським супутником "Ресурс-П".

Раніше кремлівські пропагандисти погрожували нападом Росії на країни НАТО. Зокрема, запрошені пропагандистом Соловйовим "експерти" демонстрували мапу Європи зі стрілками гіпотетичного перекидання військ РФ, стверджуючи про нібито наміри Кремля окупувати балтійські країни і просунутися углиб Західної Європи.

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