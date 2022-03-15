У столицях Литви, Естонії та Латвії "раптом з’являються "ввічливі люди", яких "радісно вітає місцеве населення", заявили в ефірі росТБ.

Кремлівські пропагандисти погрожують нападом Росії на країни НАТО.

Про це йшлося в ефірі російського федерального телебачення.

Запрошені пропагандистом Соловйовим "експерти" демонстрували мапу Європи зі стрілками гіпотетичного перекидання військ РФ, стверджуючи про нібито наміри Кремля окупувати балтійські країни і просунутися углиб Західної Європи.

Один з таких "гостей" запропонував росіянам спершу вдарити по Заходу радіоелектронними засобами приглушення зв’язку Західного військового округу та Балтійського флоту.

"Радари натівські сліпнуть і нічого не "бачать", - заявив російський "стратег".

В цей час, продовжував пропагандист, росіяни висаджуються на острів Готланд у Швеції з зенітно-ракетними системами С-400 й протикорабельними ракетними комплексами "Бастіон".

А білоруські і російські війська перекривають Сувальський коридор і ізолюють НАТО, Польщу від балтійських країн.

У столицях Литви, Естонії та Латвії "раптом з’являються "ввічливі люди", яких "радісно вітає місцеве населення".

"Ну, воно не вітає, а просто сховалося, закрилося у квартирах", - додав пропагандист.

Потім, за логікою кремлівських рупорів, НАТО дізнається про те, що Росія оголосила закрите небо у радіусі 400 км навколо острова Готланд, а все Балтійське море "знаходиться під прицілом російських "Бастіонів".

Розміщені у країнах війська НАТО нібито оточують російські десантники, і ті, мовляв, "складають зброю". Водночас у країнах Балтії "проголошують народні республіки".

Що передувало

Генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що Альянс не має наміру вступати у війну з Росією, проте гуртом захищатиме кордони кожної з країн-членів у разі агресії.

12 березня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков відкрито пригрозив обстрілами конвоїв НАТО зі зброєю для України після того, як Столтенберг попередив Росію про наслідки такого рішення.

Крім того, 13 березня росіяни зухвало атакували Яворівський полігон у Львівській області за десятки км від кордону з Польщею – членом НАТО. На що президент України Володимир Зеленський зауважив, що наступного разу ракети російських терористів можуть впасти вже на територію Альянсу, якщо НАТО не закриє небо.

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