Христо Грозєв вважає, що армія України наближена до зразків НАТО в аспекті децентралізованості.

Російська армія продемонструвала свою відсталість та непрофесіоналізм після початку широкомасштабної війни 24 лютого. Передусім була помітна відсутність логістики та залежність від централізованої стратегії.

Про це в інтерв'ю BBC розповів журналіст із групи Bellingcat Христо Грозєв.

За його словами, від російської армії не очікували якогось "суперперфомансу". Проте відсталість російських фашистів викликала неабиякий подив.

"Це армійська структура командування, яка залишилася з минулого століття і зовсім відрізняється від української, яка вже значною мірою децентралізована і схожа на модель натовських армій. З одного боку, для нас це не має стати несподіванкою, але все одно стало шоком", – розповів Грозєв.

Також Грозєв акцентував увагу на рівні підготовки українських військовослужбовців, які за останні роки навчилися оперативно планувати дії та приймати тактичні рішення, не чекаючи наказів згори. Журналіст виокремив важливий фактор - консолідація українського суспільства, яке згуртовано почало чинити опір окупантам.

"Найкрасивіший з цих символів – це трактористи, що створюють трактористський батальйон, батальйонна тактична група, яка вперше навіть повинна увійти до військ НАТО. Я думаю, що це хороша оцінка рівня мотивації серед населення України", – зазначив журналіст.

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