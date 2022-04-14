Держсекретар привітав передачу нового пакету військової допомоги Україні у розмірі 800 млн доларів.

Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що незважаючи на відступ російських військ з околиць Києва і перемоги українських сил, війна Росії проти України "далека від завершення".

Про це повідомляє "Голос Америки". Росія передислокує свої сили для відновлення атак на Сході та Півдні України.

Блінкен привітав рішення Білого Дому про передачу Україні нового пакету оборонної допомоги вартістю 800 млн доларів, який був санкціонований Держдепартаментом за дорученням президента Джо Байдена, і заявив, що Україна за допомогою США і союзників по всьому світу готується до нового етапу боротьби за своє майбутнє.

"Сполучені Штати, їх союзники і партнери повинні вжити заходів зараз, щоб збільшити додаткову військову допомогу, оскільки Україна готується до наступного етапу боротьби за свою свободу і саме своє майбутнє", - заявив Блінкен.

Держсекретар за дорученням президента Джо Байдена схвалив передачу Україні нового, сьомого за рахунком, починаючи з серпня 2021 року, пакету військової допомоги вартістю 800 млн доларів.

Новий пакет відображає побажання українського уряду, який попросив про постачання артилерії, бронетехніки, вертольотів і безпілотних кораблів берегової оборони, а також включає в себе військове допоміжне обладнання, протитанкові засоби, Засоби радіолокації, тактичні безпілотні літальні апарати, бронежилети і військово-медичне обладнання.

За словами Ентоні Блінкена, з урахуванням сьогоднішнього пакету адміністрація Джо Байдена вже надала Україні допомогу у сфері безпеки на суму понад 3,2 млрд доларів, у тому числі понад 2,5 млрд доларів були перераховані після російського вторгнення.

"Ми залишаємося в тісному контакті з Україною і підтримуємо намір президента Зеленського займатися дипломатичними способами, які можуть призвести до припинення атак і виведення російських військ, - підкреслив Блінкен. - Ми прагнемо максимально посилити позиції України на переговорах... збільшити тиск на Путіна".

Держсекретар зазначив, що Росія зазнала невдачі, намагаючись реалізувати свої початкові плани – захоплення Києва і поневолення всієї країни. Однак "розслаблятися ще рано", попередив Блінкен.

"Сполучені Штати і міжнародне співтовариство перетворять війну, затіяну Путіним, в довгостроковий стратегічний провал Кремля", - додав глава Держдепартаменту.

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