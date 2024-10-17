Зокрема США атакували підземні об'єкти хуситів.

Американські бомбардувальники-невидимки B-2 завдали ударів по об'єктах зберігання зброї, що пов'язані з повстанцями-хуситами в Ємені, повідомляє Bloomberg.

За інформацією журналістів, такі атаки стали останньою спробою призупинити обстріли угруповання, яке підтримує Іран. Відомо, що внаслідок атак сталися перебої у комерційному судноплавстві в Червоному морі.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що ударів було завдано по п'яти укріплених підземних об'єктах. За його словами, використання бомбардувальників B-2 мало надіслати спеціальний сигнал.

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"Це була унікальна демонстрація здатності Сполучених Штатів завдавати ударів по об'єктах, які наші супротивники намагаються тримати поза досяжністю, незалежно від того, наскільки глибоко вони заховані під землею, чи укріплені", - наголосив Остін.

Водночас центральне командування США повідомило, що бункери мали "ракети, компоненти зброї та інші боєприпаси, які використовуються для ураження військових і цивільних суден у всьому регіоні".

У відомстві додали, що в операції брали участь військові ВПС і ВМС США, а також наразі немає жодної інформації про жертв серед цивільного населення.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Як писав УНІАН, 13 жовтня "Хезболла" атакувала дронами Ізраїль, внаслідок чого постраждало 60 людей. Зазначається, що два безпілотники були збиті поблизу Хайфи, а третій влучив у натовп біля міста Біньямін.

Водночас в Ізраїлі повідомили, що армії вдалося ліквідувати командувача штабом терористичної організації "Хезболла" Сухайла Хусейна Хусейні. Зазначається, що точковий удар було завдано, спираючись на інформацію розвідки в районі Бейрута.

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