Маск розкритикував поточну стратегію озброєння США.

Мільярдер Ілон Маск заявив про необхідність повністю переробити американські збройові програми, інакше США "з тріском" програють наступну війну. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X.

Маск написав, що поточна стратегія США зараз полягає у "виробництві невеликої кількості зброї за високою ціною для ведення вчорашньої війни". Очевидно, він мав на увазі те, що нинішнє озброєння не відповідає сучасним реаліям.

"Якщо не буде зроблено негайних і кардинальних змін, Америка з тріском програє наступну війну", - попередив Маск.

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Ілон Маск - новини

Раніше Маск заявив, що він працює над закриттям американського агентства допомоги іноземним державам USAID. Він також звинуватив агентство USAID у фінансуванні досліджень біологічної зброї, заявивши, що, зокрема, це стосується COVID-19.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив про існування низки обмежень, які не дають змоги Маску здійснювати будь-які дії в уряді без схвалення Білого дому.

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