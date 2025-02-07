Мільярдер Ілон Маск заявив про необхідність повністю переробити американські збройові програми, інакше США "з тріском" програють наступну війну. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X.
Маск написав, що поточна стратегія США зараз полягає у "виробництві невеликої кількості зброї за високою ціною для ведення вчорашньої війни". Очевидно, він мав на увазі те, що нинішнє озброєння не відповідає сучасним реаліям.
"Якщо не буде зроблено негайних і кардинальних змін, Америка з тріском програє наступну війну", - попередив Маск.
Ілон Маск - новини
Раніше Маск заявив, що він працює над закриттям американського агентства допомоги іноземним державам USAID. Він також звинуватив агентство USAID у фінансуванні досліджень біологічної зброї, заявивши, що, зокрема, це стосується COVID-19.
Водночас президент США Дональд Трамп заявив про існування низки обмежень, які не дають змоги Маску здійснювати будь-які дії в уряді без схвалення Білого дому.