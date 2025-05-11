В Ірані наголосили, що поки триває війна, країна не допомагатиме жодній стороні.

Іран заперечив інформацію про те, що він планує надати Росії ракетні пускові установки для того, аби підтримати її у війні проти України. В країні зазначили, що такі заяви є "абсолютно безглуздими". Про це пише Bloomberg, посилаючись на заяву місії Ірану в ООН в Нью-Йорку.

"Це твердження надзвичайно абсурдне. Шкода, що агентство Reuters продовжує наполягати на своїй практиці публікації безпідставних звинувачень проти Ісламської Республіки Іран. Доки триває конфлікт між двома сторонами, Іран утримуватиметься від надання будь-якої військової допомоги будь-якій стороні", - йдеться у повній заяві представника Ірану.

Постачання іранських ракет до РФ - що відомо

Раніше видання Reuters повідомило, що Іран дасть РФ пускові установки для ракет малої дальності для ударів по Україні. Йдеться про постачання пускових установок Fath-360, які допоможуть Росії підтримати свій наступ на фронті.

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Як зазначають експерти, Fath-360 з дальністю польоту 120 км надасть російським окупантам нову зброю для ударів по українських військових, прилеглих військових об'єктах і населених пунктах поблизу кордону з РФ.

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