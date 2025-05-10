Це дасть Кремлю нову, досить ефективну і відносно дешеву зброю для ударів по Україні.

Іран скоро поставить Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності, переданих росіянам минулого року для ударів по Україні.

Як повідомив Reuters із посиланням на джерела в західних службах безпеки, постачання пускових установок Fath-360 допоможе підтримати наступ росіян на фронті в Україні та підтвердить поглиблення зв'язків у сфері безпеки між Москвою і Тегераном.

За словами аналітиків, Fath-360 з дальністю польоту 120 км надасть російським військам нову зброю для ударів по ЗСУ, прилеглих військових об'єктах і населених пунктах поблизу кордону з Росією.

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Видання нагадало, що Іран відправив РФ ракети у вересні 2024 року на дев'яти суднах під російським прапором, але тоді, за даними джерел Reuters, пускові установки не були включені.

Тепер із пусковими установками Росія зможе посилити тиск на Україну, вважають експерти. Аналітики стверджують, що розгортання Fath-360 може дати змогу Росії зберегти свої досконаліші ракети, такі як "Іскандер", для дальніх ударів по критично важливій інфраструктурі, що навантажить дорогоцінну протиракетну оборону України.

"Росіянам буде набагато простіше і швидше завдати удару... по високоцінних цілях. Їм (Fath-360) не потрібно багато готуватися до запуску. Їхній польотний час неймовірно короткий", - сказав науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц.

За словами доцента Нідерландської військової академії Ральфа Савельсберга, Fath-360 "розроблена для того, щоб нею керували люди з відносно невеликою підготовкою".

"Навіщо РФ купувати іранські ракети низької якості? Єдина причина, яка спадає мені на думку, полягає в тому, що вони не можуть виробляти достатню кількість власних ракет", - висловив думку експерт.

"Вони не дуже точні і не несуть великого бойового навантаження. Але це просто додає головного болю Україні", - констатував він.

Видання додало, що така поставка ускладнює зусилля американського президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, а також щодо укладення окремої угоди з Іраном для обмеження його ядерної програми.

Співпраця Ірану та РФ

Раніше Росія та Іран заперечували, що Тегеран постачає ракети та іншу зброю для допомоги у війні проти України. Тим часом, Україні, американським і європейським спецслужбам відомо, що Іран поставив Росії тисячі безпілотників і артилерійських снарядів.

Генерал армії США Крістофер Каволі минулого місяця повідомив, що Іран передав Росії понад 400 балістичних ракет малої дальності.

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