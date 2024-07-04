Іспанія запроваджує "порнопаспорти" для доступу громадян до порнографії в мережі Інтернет.
Як пише Bild, уряд Іспанії має намір обмежити доступ до порнографії для дітей та підлітків. У Мадриді не хочуть чекати, доки відповідна постанова ЄС набуде чинності 2027 року, тому йдуть на превентивний крок - вводять Digital Wallet Beta ("Цифровий гаманець Beta").
Будь-хто, хто збирається дивитися еротичні фільми, може скористатися застосунком, щоб підтвердити свій вік. Користувач отримує 30 порнокредитів, які дійсні протягом одного місяця. Щомісяця кредити оновлюються.
Така модель гарантує захист даних, а також те, що активність користувачів у мережі не відстежуватиметься. "Цифровий гаманець Beta" запрацює по всій країні до кінця літа, кажуть в уряді країн.
Водночас використання Beta буде добровільним для постачальників фільмів для дорослих. Онлайн-платформи також можуть використовувати інші методи підтвердження віку своїх клієнтів.
"Ми діємо заздалегідь. І ми закликаємо платформи зробити те саме. Ставки високі", - сказав представник іспанського уряду Хосе Луїс Ескріва.
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Як повідомляв УНІАН, раніше соціальна мережа X (раніше Twitter) офіційно дозволила своїм користувачам розміщувати контент для дорослих. У соцмережі й до цього публікували матеріали 18+, оскільки її правила прямо не забороняли, але й не дозволяли це. Користувачі мають вказувати, що їхні повідомлення містять делікатні матеріали. Неповнолітні та ті, хто не вказав дату народження у своєму профілі, не будуть їх бачити.