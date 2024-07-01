Її підтримуватиме близько 300 одиниць техніки.

Іспанія розгорнула у Словаччині військовий контингент. Його очолить багатонаціональний батальйон, до складу якого увійдуть португальські, чеські, словацькі і словенські солдати.

Як пише ABC Espana, присутність країни на східному фланзі НАТО зростає в геометричній прогресії. Розгортання іспанського контингенту розпочалося в січні, наразі на словацькій базі перебуває до 784 військовослужбовців.

Війська підтримуватиме близько 300 одиниць армійської техніки. Мова йде про розвідувальні та бойові машини Centauro й Vamtac з різними системами озброєння, гаубиці, вогневу позицію для ракет "Містраль", засоби боротьби з безпілотниками та іншу техніку.

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Крім того, до складу місії увійде ударний вертолітний підрозділ у складі трьох вертольотів Tigre і двох NH-90. Розгортанням керує полковник Андрес Гонсалес Альварадо, командир 29-го полку "Ізабель ла Католіка". Журналісти зазначають, що наразі це є найбільшим міжнародним розгортанням Збройних сил.

Війська Іспанії у Словаччині

За даними ЗМІ, на саміті НАТО у Литві іспанський прем'єр Педро Санчес взяв на себе зобов'язання відправити військовий контингент у Словаччину.

Наприкінці 2023 року ABC писали, що місія складатиметься з 600 іспанських солдатів, танків Leopard та гелікоптерів. Її метою є посилення присутності НАТО на східному фланзі.

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