Ризик війни зараз вищий, ніж будь-коли за останні тижні, каже один з американських чиновників.

Масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою може спалахнути у найближчі кілька, якщо Єрусалим і ХАМАС не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Газі. Про це свідчать дані американської розвідки, пише Politico.

Американські чиновники намагаються переконати обидві сторони в необхідності деескалації. І це завдання було б значно простішим, якби в Газі було встановлено режим припинення вогню, пише видання. Але ця угода перебуває на стадії напружених переговорів, і американські чиновники не впевнені, що Ізраїль і ХАМАС погодяться на запропоновану угоду в найближчому майбутньому.

Тим часом, Армія оборони Ізраїлю і Хезболла розробили плани бойових дій і намагаються закупити додаткову зброю, кажуть два високопоставлені американських чиновники.

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Обидві сторони публічно заявляють, що не хочуть війни, але американські чиновники все частіше вважають, що інтенсивні бойові дії, швидше за все, розпочнуться, незважаючи на зусилля, спрямовані на їх запобігання. За словами іншого співрозмовника, ризик такої війни зараз вищий, ніж будь-коли за останні тижні.

"Війна між Ізраїлем і Хезболлою може розпалити конфлікт, який змусить США допомогти захистити Єрусалим і підштовхне адміністрацію Байдена до більш глибокого втручання в регіон, який вона роками намагалася залишити. Це також загрожує черговою гуманітарною катастрофою, що завдасть удару по гуманітарній спільноті в той час, коли вона і без того перебуває на межі виснаження і намагається впоратися з кризою в секторі Газа", – пише видання.

Американська розвідка пропонує дещо консервативніші оцінки, ніж ті, що надходять з Європи. Деякі європейські країни підрахували, що війна між Ізраїлем і Хезболлою може розпочатися за лічені дні. Багато з них порадили своїм громадянам покинути Ліван.

Канада також готується евакуювати тисячі людей з країни. Водночас Державний департамент США в четвер випустив рекомендації для громадян США, закликавши їх "рішуче переглянути" поїздки до Лівану.

Двоє високопосадовців підкреслили, що неясно, коли саме може розпочатися війна, але зазначили, що Ізраїль намагається швидко відновити свої запаси і військовий потенціал.

Незважаючи на зусилля щодо встановлення режиму припинення вогню, американські чиновники заявили, що ескалація напруженості на ізраїльському кордоні і відсутність будь-якого значного руху в переговорах про припинення вогню ведуть до війни.

"Логіка Насралли (лідер Хезболли, – ред.) ... полягає в тому, що все це пов'язано з Газою, і поки не буде припинення вогню в Газі, обстріли Ізраїлю не припиняться. Ми, відверто кажучи, повністю відкидаємо цю логіку", – наголосив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Американські офіційні особи повідомили Politico, що розвіддані вказують на те, що каталізатор війни – наприклад, велика атака будь-якої зі сторін – швидше за все, може статися без попередження.

Ізраїль може готувати вторгнення в Ліван: що відомо

На тлі війни в секторі Газа загострюється ситуація на кордоні Ізраїлю з Ліваном. У тій країні ліє підтримуваний Іраном ісламістський рух Хезболла.

Як повідомляли журналісти CBS News, у США занепокоєні, що там може відкритися новий фронт, що збільшить потреби Ізраїля в американській зброї. На відміну від раптового нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року, можлива війна з ліванською Хезболлою є тим, про що ізраїльські військові роздумували роками, кажуть офіційні особи США.

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