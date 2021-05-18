За даними МОЗ Гази підконтрольного ХАМАС, наразі в ході боїв убито понад 200 палестинців.

Армія оборони Ізраїлю протягом минулої ночі знищила понад 150 бойовиків, переважно з радикального палестинського руху ХАМАС, під час боїв у секторі Гази.

Про це пише Times of Israel.

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За даними МОЗ Гази підконтрольного ХАМАС, наразі в ході боїв убито понад 200 палестинців, зокрема понад 50 неповнолітніх і 30 жінок. Видання пише, що невідомо, чи включили у кількість жертв безпосередньо бойовиків.

За словами офіційного представника ЦАХАЛ Хідаї Зільбермана, станом на ніч у понеділок було вбито понад 120 членів ХАМАС і ще 25 – членів Палестинського ісламського джихаду.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і «Ісламський джихад» заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро ХАМАСА Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з понеділка, 10 травня, у бік території країни з Гази ХАМАС випустив 2,9 тис. ракет.

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Автор: Яна Ставська