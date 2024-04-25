Мистецтвознавці досі сперечаються про те, хто ж зображений на незакінченому портреті австрійського художника.

Картину художника Густава Клімта - незакінчений "Портрет фройляйн Лізер", яку близько сотні років вважали загубленою, продано на аукціоні у Відні за 30 млн євро.

Частина цієї суми відійде спадкоємцям сім'ї єврейських промисловців, передає Бі-бі-сі. Саме сім'я єврейських промисловців замовила цей портрет Клімту 1917 року - за рік до його смерті. Востаннє картину бачили в 1925 році.

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В аукціонному домі im Kinsky розповіли, що картина загубилася до Другої світової війни і розграбування нацистами майна євреїв. Хто був останнім власником і продав картину, не розголошується.

Як пояснив виданню представник аукціонного дому, спадкоємці отримали частку виручених за портрет грошей згідно з Вашингтонськими принципами - міжнародною угодою про повернення відібраних нацистами цінностей нащадкам законних власників.

"Портрет фройляйн Лізер" Клімта

Про те, що незакінчена картина знайшлася і буде виставлена на аукціон, аукціонний дім im Kinski оголосив у січні цього року.

Фахівці й нині сперечаються, хто зображений на картині, і яка доля спіткала дівчину за часів Голокосту. Мистецтвознавці Тобіас Наттер і Альфред Вайдингер схиляються до думки, що це портрет Маргарети Констанції Лізер, дочки промисловця Адольфа Лізера. А за версією аукціонного дому im Kinsky, на картині може бути одна з його племінниць.

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