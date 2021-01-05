Катар домовився з Саудівською Аравією та її союзниками про врегулювання кількарічного конфлікту, відкриття кордонів і припинення блокади.

Саудівська Аравія та її союзники мають намір знову відкрити свої кордони і повітряний простір для Катару й припинити запроваджену в 2017 році блокаду країни.

Про це повідомив міністр закордонних справ Кувейту Ахмед Насер аль-Мухаммед ас-Сабах, пише DW.

Це стало частиною досягнутих у понеділок, 4 січня, домовленостей між Катаром, а також Саудівською Аравією разом із союзниками. Кувейт виступив посередником у вирішенні конфлікту.

Як повідомляє Голос Америки із посиланням на джерело в Білому домі, у вівторок у Саудівській Аравії має бути підписана відповідна угода.

"Ми зробили прорив в усуненні розколу всередині Ради співробітництва держав Перської затоки", - сказало джерело, яке побажало зберегти анонімність.

За словами джерела, високопоставлений радник і зять президента США Джаред Кушнер, якому було доручено курувати зусилля з врегулювання суперечки, сприяв досягненню домовленості та проводив телефонні переговори до ранку понеділка.

Джерело зазначило, що угода передбачає припинення блокади Катару, а Катар натомість відмовиться від пов'язаних з нею позовів.

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Катарська криза: що відомо

З червня 2017 року Саудівська Аравія запровадила спільно з Єгиптом, Бахрейном і Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) всеосяжне ембарго щодо Катару. На думку Ер-Ріяда та союзників, Доха підтримувала занадто тісні відносини з Іраном і радикальними ісламськими угрупованнями. Уряд у Досі завжди відкидав звинувачення своїх арабських сусідів. Блокада призвела до перебоїв з постачанням харчових продуктів та води в Катарі.

Протягом кількарічної блокади ці арабські країни тримали закритими свої кордони, порти, а також повітряний простір для громадян та компаній з Катару. У суперечці з Саудівською Аравією Катар підтримувала, зокрема, Туреччина.

Наприкінці 2018 року Катар на тлі суперечки з сусідами вийшов з організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), до якої входив багато років поспіль. Утім, уже багато років поспіль головним джерелом прибутків Катару є не нафта, а природній газ, оскільки цей невеликий емірат має доступ до одного з найбільших у світі газових родовищ, котре він освоює разом з Іраном.

Заява щодо врегулювання більш ніж трирічної суперечки між Катаром і Саудівською Аравією надійшла в переддень саміту країн-учасниць Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, що має відбутися 5 січня в Ер-Ріяді.

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Автор: Олександр Топчій