Ймовірно, поїздка обмежиться візитом до Владівостока, що поруч із КНДР.

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна з лідером КНДР Кім Чен Ином може відбутися у середу, 13 вересня. Розкішний бронепоїзд північнокорейського диктатора вже рушив у напрямку до Владивостока, повідомляє південнокорейське видання Donga.

Як повідомив журналістам неназваний представник уряду Південної Кореї, особистий бронепотяг Кіма повільно рухається до північно-східної прикордонної зони, тобто до спільного кордону із Росією. За словами згаданного чиновника, Кім може провести зустріч з Путіним у середу, 13 вересня.

За даними південно-корейської розвідки, потяг вирушив з Пхеньяна вдень 10 вересня і має перетнути кордон рано вранці у вівторок, 12 вересня.

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"Урядові джерела вважають, що Кім вибрав вечір для подорожі, уникаючи дня, щоб мінімізувати контакт із зовнішнім світом", – йдеться у повідомленні.

Оновлено о 12:25. За повідомленням російського державного інформагентства ТАСС, президент Росії Володимир Путін прибув до Владивостока для участі у "Східному економічному форумі". У цьому місті він пробуде два дні.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина – що відомо

Днями видання The New York Times дізналося, що лідер КНДР має намір приїхати до Владивостока 10-13 вересня, аби зустрітися із Володимиром Путіним. Також є невисока ймовірність того, що Кім на своєму бронепоїзді вирушить аж до Москви.

У Кремлі офіційно відмовились коментувати можливий візит Кіма до Росії, хоча підтвердили, що Путін відвідає Владивосток цього тижня. Влада КНДР також "тримає інтригу" і нічого про можливий візит не повідомляє.

На думку аналітиків, під час цієї зустрічі, якщо вона таки відбудеться, Путін проситиме у Кіма артилерійські боєприпаси радянських калібрів.

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