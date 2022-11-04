Айзекман перерахував гроші на придбання "швидкої".

Командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман, який нещодавно повернувся з орбіти, пожертвував Україні 100 тисяч доларів на придбання машини швидкої допомоги.

Як повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, гроші були перераховані через платформу UNITED24.

"Технологічний світ з Україною! Командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман пожертвував $100 000 через UNITED24 на машину швидкої медичної допомоги для українських лікарів. Американський пілот військових реактивних літаків підтримав з бір свого друга — амбасадора UNITED24, астронавта Скотта Келлі", – наголосив Федоров.

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Платформа UNITED24: що це

UNITED24 створена для збору коштів на підтримку України на початку травня 2022 року. Першим амбасадором глобального проекту став відомий футболіст та тренер Андрій Шевченко.

2 листопада 2022 року стало відомо, що видатний історик Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 і розпочав збір на "ловця" іранських дронів-камікадзе "Шахед-136", якими Росія тероризує Україну.

Раніше повідомлялося, що володарка премій "Оскар", "Еммі", "Греммі", "Тоні", "Золотий глобус" та "Пібоді" Барбра Стрейзанд стала послом фандрейзингової платформи UNITED24 для того, щоб напряму допомагати українцям.

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