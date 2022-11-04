Командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман, який нещодавно повернувся з орбіти, пожертвував Україні 100 тисяч доларів на придбання машини швидкої допомоги.
Як повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, гроші були перераховані через платформу UNITED24.
"Технологічний світ з Україною! Командир екіпажу SpaceX Inspiration4 Джаред Айзекман пожертвував $100 000 через UNITED24 на машину швидкої медичної допомоги для українських лікарів. Американський пілот військових реактивних літаків підтримав з бір свого друга — амбасадора UNITED24, астронавта Скотта Келлі", – наголосив Федоров.
Платформа UNITED24: що це
UNITED24 створена для збору коштів на підтримку України на початку травня 2022 року. Першим амбасадором глобального проекту став відомий футболіст та тренер Андрій Шевченко.
2 листопада 2022 року стало відомо, що видатний історик Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 і розпочав збір на "ловця" іранських дронів-камікадзе "Шахед-136", якими Росія тероризує Україну.
Раніше повідомлялося, що володарка премій "Оскар", "Еммі", "Греммі", "Тоні", "Золотий глобус" та "Пібоді" Барбра Стрейзанд стала послом фандрейзингової платформи UNITED24 для того, щоб напряму допомагати українцям.