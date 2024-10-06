Всіх членів екіпажу та пасажирів було евакуйовано.

Біля берегів Самоа затонув корабель ВМС Нової Зеландії, ціна якого складає близько 63 млн доларів. Судно HMNZS Manawanui затонуло ввечері 5 жовтня, повідомили Сили оборони країни, передає Business Insider.

Відомо, що всіх 75 членів екіпажу та пасажирів було евакуйовано близько 19:52 за місцевим часом.

Під час пресконференції в Окленді командувач ВМС контрадмірал Гарін Голдінг заявив, що для евакуації пасажирів використовували чотири рятувальні плоти та два невеликі надувні човни.

Голдінг відзначив "швидке рішення командира про евакуацію корабля", наголосивши, що це, швидше за все, "запобігло людським жертвам".

"Ми дуже вдячні за допомогу всім, хто брав участь, від RCCNZ, який координував рятувальні роботи, до кораблів, які відгукнулися і доставили наш екіпаж і пасажирів з Манавануї в безпечне місце", - підкреслив командувач морського компонента комодор Шейн Арнделл.

У BI зауважили, що HMNZS Manawanui побудували у 2003 році. Він був спеціалізованим водолазним та гідрографічним кораблем, який переважно використовували для обстеження узбережжя та гаваней, знешкодження підводних вибухових пристроїв та пошуково-рятувальних операцій.

На службу до Королівського військово-морського флоту Нової Зеландії він вступив у 2019 році.

Втрата морських суден у світі

Як повідомляв УНІАН, підводний човен КНР, який, швидше за все, затонув на верфі у 2024 році, був першим представником нового типу субмарин з гібридною "ядерно-звичайною" силовою установкою. Наразі військові та уряд Китаю зберігають мовчання з приводу цього інциденту.

Також повідомлялось, що в серпні цього року в російському порту "Кавказ" атакували пором з 30 цистернами палива, внаслідок чого він затонув. В момент атаки на судні перебувало 5 людей, тоді їхня доля була невідомою.

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