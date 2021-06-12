Сьогодні в Британії відзначається День королеви.

Королева Великобританії Єлизавета II посвятила в лицарі науковців, які брали участь в розробці вакцини AstraZeneca. Також глава держави відзначила двох жінок званням дами кавалерства: Кейт Бінгем - главу робочої групи з вакцин від коронавірусу і Сару Гілберт - професора Оксфордського університету.

Як зазначається на сайті уряду, титулом лицаря були відзначені: Ендрю Поллард - професор Оксфордського університету і Марк Проктор - директор з глобальної стратегії постачання шведсько-британської фармацевтичної компанії AstraZeneca.

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Зауважимо, що сьогодні в країні відзначається День королеви, у зв'язку з чим, у Великобританії, близько 23% всіх нагород були присвячені особам, які брали активну участь у протидії поширенню коронавірусу.

Наприклад, минулого року, Єлизавета II посвятила в лицарі британського ветерана, капітана Тома Мура, який під час спалаху пандемії зібрав близько мільйона фунтів стерлінгів на користь медпрацівників. Зокрема, чоловік отримав від королеви титул "сер Том".

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Автор: Вікторія Гордієнко