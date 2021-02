Том Мур став одним з головних символів боротьби з пандемією коронавірусу в Британії.

Британські військові віддали в суботу останні почесті ветерану Другої світової війни Тому Муру, який минулого року зібрав 32,8 млн фунтів стерлінгів (майже $45 млн) на благодійність.

Читайте такожУ Британії від коронавірусу помер 100-річний ветеран, який зібрав рекордну суму грошей для лікарівПохорон Мура, який помер 2 лютого у віці 100 років після госпіталізації з COVID-19, супроводжувалися салютом, випущеним з артилерійської і стрілецької зброї, а також прольотом літака-транспортника С-47 "Дакота", що використовувався в роки війни.

Церемонія прощання з Муром, який став в королівстві одним з головних символів боротьби з пандемією коронавірусу, відбулася в Бедфорді. Число її учасників було обмежене через діючий в країні з 4 січня загальнонаціональний карантин, який влада почне поетапно послаблювати з 8 березня.

"У надзвичайних обставинах, що зачіпають всю країну, звичайні люди роблять незвичайні вчинки, надихаючи всіх нас згуртуватися і подолати труднощі, - заявив з нагоди похорону глава Міноборони королівства Бен Уоллес. - До початку кризи сер Том був відомий небагатьом, проте тепер його справи і його приклад будуть жити в серці кожного з нас".

Опівдні на честь ветерана по всій країні церковні дзвони пробили рівно сто разів. На прохання Мура, який часто жартував з приводу свого віку, на його могилі буде фраза "Я ж говорив вам, що я старий". Це відсилання до обраної британсько-ірландським коміком Спайком Мілліганом (1918-2002) епітафії "я ж говорив вам, що хворію", передає ТАСС.

Пам'ятник для героя

У Великобританії набирає обертів громадська кампанія зі встановлення пам'ятника ветерану. Згідно з даними опитування, проведеного компанією Opinium Research на початку місяця, 38% британців висловилися за те, щоб пам'ятник з'явився на Парламентській площі в Лондоні. Однак ще більше респондентів хочуть, щоб на честь капітана Тома, якого на сторінках газет називають не інакше як героєм, була названа одна з британських лікарень.

Різні петиції, що закликають тим чи іншим чином увічнити пам'ять ветерана, зібрали більше 1 млн підписів. Ідею підтримує і глава уряду країни Борис Джонсон, який пообіцяв, що британська влада обговорить всі можливі варіанти з сім'єю Мура.

Мур не встиг отримати щеплення від коронавірусу, хоча перебував у групі людей, в першу чергу охоплених програмою масової вакцинації, що стартувала в країні 8 грудня 2020 року. Він не був вакцинований через затяжну пневмонію, не пов'язану з коронавірусом, від якої лікувався вдома аж до госпіталізації з COVID-19.

Хто такий капітан Том Мур

Ветеран, який служив в роки війни в Індії і Бірмі, здобув загальнонаціональну популярність після того, як навесні 2020 року на тлі пандемії, що почалася, оголосив збір пожертвувань на потреби Британської національної системи охорони здоров'я. Для залучення коштів він виклав в інтернеті фото, на якому видно, як він обходить свій невеликий сад в окрузі Марстон-Мортей в графстві Бедфордшир на ходунках. Мур мав намір зробити 100 кіл (за кількістю прожитих років) довжиною по 25 м, але не зупинився і обійшов сад 200 разів.

Акція Мура викликала настільки великий інтерес, що йому вдалося зібрати суму, яка в десятки тисяч разів перевищила спочатку заплановану. Однак на цьому рекорди не закінчилися. На хвилі раптової популярності він зумів стати найстарішим виконавцем в історії, що пробився на перше місце в британських музичних хіт-парадах. Кавер-версія пісні You'll Never Walk Alone ("Ти ніколи не будеш самотній"), записана Муром разом з британським тенором Майклом Боллом, потрапила на верхній рядок чарту iTunes і зведеного чарту синглів, що складається британською Official Charts Company.

На знак визнання його заслуг Муру, який вийшов у відставку в чині капітана, було присвоєно почесне звання полковника Збройних сил Великобританії. У липні 2020 року він був посвячений у лицарі королевою Єлизаветою II.

Автор: УНІАН