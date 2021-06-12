Королева Єлизавета II у супроводі принца Уельського, герцогині Корнуольської, а також герцога і герцогині Кембриджських з'явилася на вечірньому заході для лідерів G7, організованому прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Британська королева Єлизавета II прийняла лідерів G7 у ботанічному саду "Едем", що розташований в графстві Корнуолл. Після смерті чоловіка вона рідко з'являється на публіці, тому кожен вихід привертає увагу публіки.
‘Are you supposed to look as if you are enjoying yourselves?’ - the Queen makes the leaders laugh tonight, taking centre stage pic.twitter.com/5KvwzKh6g0— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) June 11, 2021
На захід монарх прийшла в красивій молочній сукні з квітковим малюнком, яку вона поєднала з чорною сумкою улюбленої моделі від британського бренду Launer, туфлями на низьких підборах і білими рукавичками.
З прикрас Її Величність вибрала перлове намисто з трьох ниток, а також сережки та золоту брошку у вигляді колосків проса, яка складається з 11 діамантів грушоподібної форми і золота. Прикрасу подарував королеві президент Ботсвани Фестус Могає під час зустрічі глав урядів Співдружності 2007 року.
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На заході королева багато усміхалася і жартувала. Під час фотосесії з главами держав вона, побачивши кам'яні обличчя політиків, сказала: "Ви повинні мати такий вигляд, ніби вам це подобається?". Після цієї фрази усі моментально почали сміятися, через що світлини вийшли живими.
Також монарха попросили розрізати святковий торт, але не звичайним чином, а за допомогою меча лорда-лейтенанта Корнуолла. Вона не розгубилася і відрізала практично ідеальний шматок. Трохи їй допомогла в цьому завданні герцогиня Камілла.
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