Президент країни повідомила, що перша партія щеплень від COVAX прибула вчора.

Президент Молдови Мая Санду повідомила, що її країна першою в Європі отримає партію щеплень від COVID-19 в рамках глобальної програми COVAX.

Як пише RFERL, про це вона написала на своїй сторінці в Twitter. Перша партія вакцин, яку отримав Кишинів, налічує 14,4 тисяч доз. Вони були доставлені вчора. Санду подякувала Німеччині й іншим країнам ЄС, а також США, Великій Британії, Канаді, Японії й Єврокомісії за "проявлену солідарність".

Читайте такожВ Україні померли 89% пацієнтів з COVID-19, які були на ШВЛ - дослідженняВчора, 4 березня, у ВООЗ повідомили, що Молдова отримає через програму COVAX достатньо доз, щоб зробити щеплення від коронавірусу 1,7 мільйону людей. Це приблизно половина населення країни.

RFERL нагадує, що Молдова тривалий час не могла дотримати доступ до вакцин від COVID-19 і вітала пожертви. Минулого тижня Румунія передала країні 21,6 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Таким чином, одна з найбідніших країн Європи змогла почати кампанію вакцинації.

В грудні румунський президент Клаус Йоханніс пообіцяв передати Молдові 200 тисяч доз вакцини, які його країна отримає за квотою від Євросоюзу. Кишинів зафіксував понад 191 тисячу випадків зараження коронавірусом. Більше 4 тисяч людей у Молдові померли від COVID-19.

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Переклад: Лесь Димань