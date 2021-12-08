Вони відбудуться після контакту представників США та Росії.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков оголосив, що Володимир Путін та президент США Джо Байден домовилися про наступні перемовини.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє РИА Новости.

Домовленість про наступні перемовини досягнуто під час віртуальної зустрічі 7 грудня.

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"Президенти говорили про те, що після того, як відбудуться контакти представників, потрібно буде поспілкуватися ще раз. Але зараз, на цей час, відповісти, коли це буде можливо, неможливо", - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, терміни контактів РФ і США за підсумками спілкування президентів поки що не визначені, але мають відбутися дуже і дуже оперативно.

Щодо ситуації на російсько-українському кордоні, президенти домовилися розпочати переговори на рівні представників, повідомив прес-секретар Путіна.

"Президенти домовилися, що вони призначать своїх представників, які дуже оперативно почнуть обговорення цієї складної конфронтаційної ситуації, обговорення питань стратегічної безпеки на континенті. Коли це буде точно, поки що не є неможливим сказати, але президенти мали на увазі, що це має відбутися дуже і дуже оперативно", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, після переговорів із Путіним Байден має провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Її заплановано на четвер, 9 грудня.

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Автор: Анастасія Печенюк