Також президенти США і Росії обговорили кіберпитання та регіональні проблеми.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент Російської Федерації Володимир Путін обговорили скупчення російських військ біля кордонів України.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому у мікроблозі Twitter.

"Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні за допомогою захищеного каналу відеозв'язу обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним ряд тем у відносинах США-Росія, в тому числі наше занепокоєння стосовно російської військової діяльності на кордоні з Україною, кіберпитання та регіональні проблеми", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗагроза нападу РФ: США розглядають евакуацію своїх громадян з УкраїниЯк повідомляв УНІАН, переговори лідерів США і РФ тривали дві години.

3 грудня Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб ускладнити можливість вторгнення в Україну російських військ.

За даними ЗМІ, Байден збирався заявити Путіну про застосування найжорсткіших економічних санкцій в разі вторгнення РФ в Україну.

Автор: Віталій Саєнко