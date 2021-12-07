Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент Російської Федерації Володимир Путін обговорили скупчення російських військ біля кордонів України.
Про це йдеться у повідомленні Білого дому у мікроблозі Twitter.
"Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні за допомогою захищеного каналу відеозв'язу обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним ряд тем у відносинах США-Росія, в тому числі наше занепокоєння стосовно російської військової діяльності на кордоні з Україною, кіберпитання та регіональні проблеми", - йдеться у повідомленні.
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3 грудня Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб ускладнити можливість вторгнення в Україну російських військ.
За даними ЗМІ, Байден збирався заявити Путіну про застосування найжорсткіших економічних санкцій в разі вторгнення РФ в Україну.