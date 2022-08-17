У Росії хочуть повернення в СРСР.

Фахівці-правозахисники знайшли документи, що підтверджують дії диктаторського режиму Кремля щодо відродження "СРСР 2.0".

Про це написав правозахисник Павло Лисянський у своєму Facebook.

За його твердженням, алгоритм приблизно наступний:

Партії "Єдина Росія" і "КПРФ", через свої відділення збирають підписи громадян РФ під текстом листа з вимогою відновлення "єдиної вітчизни" в кордонах 1945-1991 рр, на ім'я президента, генпрокурора, главі Держдуми РФ і іншим, а також, членам Державної ради Союзної держави РФ і РБ.

Наступний етап - це колективна подача позовів до останнього Генсека СРСР Горбачова в суди РФ.

Наступний етап - це задоволення колективних позовів і відповідно наміри до їх виконання.

Також він повідомив, що такі підписи зараз збирають і на тимчасово окупованих територій України, Грузії, а також в "Придністров'ї", Гагаузії та Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, родичі загиблих в Україні російських солдатів отримують "похоронки" з СРСР. Документи надрукували ще в 1974 році.

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