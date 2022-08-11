Відзначається, що бланки документів надрукували ще в 70-і роки.

Родичі загиблих в Україні російських солдатів отримують "похоронки" з СРСР. Документи надрукували ще в 1974 році.

Про це розповіла правозахисниця Марина Литвинович у Facebook

За її словами, такі документи зразка СРСР навіть "дають право на пенсії і пільги".

"Повідомлення про смерть, що приходять зараз батькам загиблих солдатів, віддруковані на Держзнаку в 1974 році, а також є "документом", що дає право клопотати про призначення пенсій і пільг, встановлених законодавством СРСР. Тобто армія ще живе при СРСР. Тільки от питання-ще чи вже?"- зазначила Литвинович.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 11 серпня в Україні бійці Збройних сил Ураїни знищили приблизно 43 тисячі російських окупантів.

У той же час в Пентагоні відзначили, що число загиблих у війні проти України російських солдаь може бути в рази більше. Журналіст американського журналу Foreign Policy Джек Детч зазначив,що втрати РФ можуть становити до 80 тисяч військовослужбовець

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