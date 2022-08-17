Експерти посилаються на виступи Путіна 15 серпня на форумі "Армія-2022".

Російський президент Володимир Путін, як і раніше, хоче окупувати всю Україну, але Кремль максимально намагається це спотворити.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"ISW вважає, що стратегічні цілі Росії залишаються незмінними: домогтися зміни режиму в Києві і забезпечити територіальний контроль над більшою частиною України", - повідомляють експерти.

Аналітики посилаються на виступи Путіна 15 серпня на форумі "Армія-2022", коли глава Кремля завершив промову твердженням, що російські і "донбаські" сили воюють за Росію і "звільняють" Донбас.

Тоді Путін не згадав територію за межами Донбасу, описуючи цілі війни Росії в Україні.

"Така обмежена заява про цілі Росії різко контрастує з раніше сформульованими військовими цілями Росії з "денацифікації" і "демілітаризації" всієї України. Заява Путіна також несумісна з діями Росії щодо приєднання окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до Російської Федерації", - зазначають експерти.

Як писав УНІАН, вибухи на російському складі боєприпасів і трансформаторної підстанції в Джанкойському районі (Крим) серйозно порушили постачання російської армії на материковій частині України.

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