Добровольці легіону "Свобода Росії" звернулися до військових російської армії: вони закликали їх не йти на злочинну війну проти України і здаватися в полон, якщо вже опинилися на українському фронті.
Відповідний пост воїни "Свободи Росії" опублікували у своєму Телеграм-каналі і залишили контакти, звернувшись за якими, можна або "пересидіти " війну в українському полоні, або приєднатися до їхнього легіону.
Воїни кажуть, що для путінських поплічників настав час ухвалити правильне рішення і згадати, що вони - не раби.
"Путінський режим ставить вас перед вибором: йти вмирати в чужу країну або піддатися людожерським тюремним покаранням за відмову стати окупантом. Ми закликаємо вас відкинути цю рабську парадигму і перейти на бік добра", - йдеться у повідомленні.
Так, російські військові можуть звернутися на гарячі лінії проекту "Хочу жити", скласти зброю. Потім у них є два варіанти: або побути до кінця бойових дій в українському полоні, або стати на бік російських патріотів, які ведуть визвольну війну проти путінського режиму.
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Бої в Бєлгородській області і участь в них легіону "Свобода Росії"
Вранці 1 червня 2023 року росЗМІ почали сурмити про бої в Білгородській області РФ, що межує з Україною. Незабаром після цього воїни легіону "Свобода Росії" і бійці "Російського добровольчого корпусу" записали звернення, в яких підтвердили свою причетність до бойових зіткнень.
Воїни "Свободи Росії" заявили, що їхня мета - звільнення всієї РФ. Також вони відзвітували про знищену сьогодні техніку російських військових на території Бєлгородської області.
Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, в Шебекіному Бєлгородської області РФ ситуація загострюється: у місті горить адмінбудівля, росіяни похапцем намагаються виїхати з міста.