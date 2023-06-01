Із самого ранку росЗМІ пишуть про бої в Бєлгородській області, на кордоні РФ і України.

Легіон "Свобода Росії" записав відеозвернення, підтвердивши інформацію росЗМІ про бойові зіткнення в Бєлгородській області РФ. Бійці кажуть, що йдуть звільняти всю Росію.

У Телеграм-каналі легіону опубліковано відповідне відео, в якому йдеться про те, що група військових перебуває на кордоні РФ і "дуже скоро" зайде на її територію.

"Ми, легіон "Свобода Росії", зараз перебуваємо біля кордону нашої Батьківщини. Дуже скоро ми висунемося знову на територію Росії, щоб принести свободу, мир і спокій. Грайворон - це лише початок. Внаслідок боягузливості путінських військових шакалів нам дісталося багато трофеїв, завдяки цьому ми зможемо більше озброїти наших побратимів", - говорить один з бійців.

"Ми йдемо звільняти всю Росію - від Бєлгорода до Владивостока, щоб у Москві було піднято біло-синьо-білий прапор свободи", - підсумував він у відеозверненні.

Крім того, звернення записали і бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК). Вони заявляють, що знову ведуть бої на території РФ, "зовсім скоро опиняться на околиці Шебекіного".

"Перебувайте в будинках і не хвилюйтеся! Бійці РДК не воюють з мирним населенням", - говорить боєць у відеозверненні.

Нагадаємо, 31 травня видання The Times повідомляло, що добровольці легіону "Свобода Росії", який хоче скинути путінський режим в РФ, вербують тисячі росіян для наступу на Москву.

Бої на кордоні РФ і України вранці 1 червня 2023 року

Вранці 1 червня в росЗМІ з'явилася інформація про те, що на кордоні Росії і України йде бій. Російські Телеграм-канали писали про те, що МАПП "Шебекіно" (Бєлгородська область) атакували нібито диверсанти за допомогою танків.

Крім того, пропагандисти визнали, що вночі Шебекіно було під сильним обстрілом. За їхньою інформацією, один зі снарядів влучив у будівлю МВС РФ. Частина жителів вирішила евакуюватися з міста.

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