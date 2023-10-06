Зокрема, в Євросоюзі інвестуватимуть у спроможності шляхом розвитку технологічної та промислової бази.

Лідери 27 держав та урядів країн-членів Європейського Союзу підтверджують зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Про це йдеться у декларації лідерів держав та урядів країн-членів Євросоюзу за підсумками неформального саміту у Гранаді (Іспанія).

"Після нашої зустрічі у Версалі ми діяли рішуче. Перебуваючи під загрозою енергетичного шантажу, ми значно скоротили нашу залежність та диверсифікували наші джерела. Зіткнувшись із звуженням ланцюгів постачання і міжнародною конкуренцією, ми зміцнили нашу економічну базу. Сповнені рішучості взяти на себе більше відповідальності за нашу власну безпеку і оборону та для допомоги Україні, ми зміцнили потенціал Європи. Ми продовжимо підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно", - наголошується у декларації.

Лідери ЄС також підтвердили, що майбутнє країн, що прагнуть приєднатися до ЄС, а також їхніх громадян, пов'язане з Євросоюзом.

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Крім того, голови держав і урядів ЄС спираючись на "Стратегічний компас безпеки і оборони" посилять оборонну готовність та інвестуватимуть у спроможності шляхом розвитку технологічної та промислової бази.

Європейська підтримка України

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не може замінити ту допомогу для України, яку надають Сполучені Штати Америки.

Водночас, країни-члени Європейського Союзу та керівні інституції ЄС разом вже виділили на підтримку України найбільшу суму у світі, яка сягнула 85 мільярдів євро.

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