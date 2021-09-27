Лукашенко зібрав силовиків, щоб поговорити про ситуацію в сусідніх країнах.

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, обурився наміром України з часом стати членом НАТО.

Як пише "Белта", на нараді з силовиками Лукашенко назвав несприятливою ситуацію в сусідніх з Білоруссю країнах. Зокрема, він присвятив ці слова Польщі, Литві та Україні.

"Але найсумніше - це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять. Мало того, що туди побігли наші втікачі, - там створюються навчально-тренувальні табори у все більшій кількості, де навчають цілеспрямовано (і не тільки втікачів) роботі по Білорусі, як кажуть спецслужби", - заявив він.

Лукашенко додав, що бачить з боку України "непристойні дії" щодо Білорусі.

Раніше Лукашенко пообіцяв журналісту з Києва "повернути Україну".

Зазначимо, днями командувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але політичне рішення повинен ухвалити Альянс.

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Автор: Юрій Годован