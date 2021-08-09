Захід за участю Лукашенка відвідали представники проросійських ЗМІ України.

Олександр Лукашенко, який називає себе легітимним президентом Білорусі, відзначився новою неоднозначною заявою про Україну. Під час сьогоднішнього спілкування з пресою він пообіцяв її "повернути".

Примітно, що про це він заявив, відповідаючи на запитання журналіста українського телеканалу "Наш" Максима Назарова. Раніше цей же журналіст спілкувався в прямому ефірі з представником бойовиків "ЛНР" Родіоном Мірошником.

"Максиме, ось ви дострибаєтеся до того, що я коли-небудь ризикну, переступлю цей кордон, без зброї - і у мене буде там не 40% українців, а мінімум 90%. І ми Україну повернемо!",- заявив Лукашенко.

Після цього в залі пролунали оплески.

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"Ось бачиш, він навіть злякався. Напевно, ось ця диктатура, диктатор, і тебе теж вбила. Не хвилюйся ти, ніякий я не диктатор, я мирна людина", - звернувся він до Назарова.

Відзначимо, що на даному заході, крім журналіста каналу "Наш", були також помічені співробітники закритих через санкції "ЗМІ" Медведчука. Зараз вони мовлять в Youtube.

Лукашенко сьогодні кілька разів згадував про Україну. В одній з відповідей він прокоментував закриття авіасполучення між Києвом і Мінськом. Також він застеріг Україну від силового розв'язання ситуації на Донбасі. Крім цього, білоруський диктатор звинуватив Володимира Зеленського в підготовці бойовиків і перекиданні зброї в Білорусь.

Автор: Іван Бойко