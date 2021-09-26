В Україні втілили вже понад 300 стандартів НАТО, котрі стосуються питань управління, планування та підготовки.

Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але політичне рішення має ухвалити Альянс.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, в Україні втілили вже понад 300 стандартів НАТО, котрі стосуються питань управління, планування та підготовки.

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"Та все, чого завгодно. У питаннях застосування. Тобто ми повністю вже фактично розробили оті стандарти, за якими виконує завдання НАТО. Але цього замало. Для того, щоб ми стали НАТО, необхідне, на мою особисту думку, політичне рішення. Ми вже готові. Можемо так сказати", – сказав Залужний.

Зокрема він розповів, що відповідно до стандартів НАТО в Україні були розділені керівні посади в ЗСУ: головнокомандувача, начальника Генштабу і командувача ООС.

"І всі ці розділені посади – це якраз наслідок руху в бік НАТО, в бік цивілізованих відносин. Тому посади розділилися. Тепер я як головнокомандувач ЗСУ відповідаю за бойову готовність, за підготовку та за застосування ЗСУ", – сказав Залужний.

Курс України на вступ до НАТО і ЄС

21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Зокрема, передбачається розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору".

26 серпня Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави. У стратегії визначена необхідність набуття повноправного членства України в Європейському Союзі (ЄС) та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Автор: Олександр Топчій