Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.
Про це йдеться в оновленому переліку наданої зброї, який опубліковано на сайті німецького уряду. Так, українські захисники отримають ще 66 броньованих транспортних засобів із захистом від мінної засідки (MRAP), 4 машини кінетичного захисту та 3 колісні гаубиці Zuzana-2.
До переліку виділеної допомоги також увійшли:
- неназвана кількість боєприпасів для танків Leopard-2;
- біля 40 тисяч снарядів для САУ Gepard;
- 27 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
- 1 тисяча артилерійських боєприпасів калібру 122 мм;
- 70 розвідувальних БПЛА VECTOR та запчастини до них;
- 150 БПЛА HF-1;
- 20 наземних безпілотників;
- 6 броньованих машин для евакуації Bergepanzer-2 та запчастини до них;
- 4 машини розмінування WISENT-1 та запчастини до них;
- 2 плуги для розмінування;
- 41 наземна радіолокаційна станція спостереження;
- 917 протитанкових гармат RGW 90;
- штурмові гвинтівки G3;
- 800 штурмових гвинтівок MK 556.
Крім того, Німеччина передала Україні медичні джгути, спальні мішки, лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби для прикордонників та водолазні скутери.
Зброя для України: це варто знати
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покластися на новий уряд країни в питанні передачі крилатих ракет Taurus.
Крім того, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2025 року Україна може отримати більше снарядів. Йдеться про отримання ще 1,8 млн боєприпасів в рамках "чеської ініціативи".
Президент Чехії Петр Павел наголошував, що завдяки цій ініціативі співвідношення снарядів на фронті вдалося зменшити до 1:2.