Зокрема, до переліку увійшли майже 40 тисяч снарядів для САУ Gepard.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це йдеться в оновленому переліку наданої зброї, який опубліковано на сайті німецького уряду. Так, українські захисники отримають ще 66 броньованих транспортних засобів із захистом від мінної засідки (MRAP), 4 машини кінетичного захисту та 3 колісні гаубиці Zuzana-2.

До переліку виділеної допомоги також увійшли:

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неназвана кількість боєприпасів для танків Leopard-2;

біля 40 тисяч снарядів для САУ Gepard;

27 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

1 тисяча артилерійських боєприпасів калібру 122 мм;

70 розвідувальних БПЛА VECTOR та запчастини до них;

150 БПЛА HF-1;

20 наземних безпілотників;

6 броньованих машин для евакуації Bergepanzer-2 та запчастини до них;

4 машини розмінування WISENT-1 та запчастини до них;

2 плуги для розмінування;

41 наземна радіолокаційна станція спостереження;

917 протитанкових гармат RGW 90;

штурмові гвинтівки G3;

800 штурмових гвинтівок MK 556.

Крім того, Німеччина передала Україні медичні джгути, спальні мішки, лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби для прикордонників та водолазні скутери.

Зброя для України: це варто знати

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покластися на новий уряд країни в питанні передачі крилатих ракет Taurus.

Крім того, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2025 року Україна може отримати більше снарядів. Йдеться про отримання ще 1,8 млн боєприпасів в рамках "чеської ініціативи".

Президент Чехії Петр Павел наголошував, що завдяки цій ініціативі співвідношення снарядів на фронті вдалося зменшити до 1:2.

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