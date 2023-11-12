Літак розбився під час дозаправки.

Європейське командування Збройних сил США (EUCOM) повідомило, що над східною частиною Середземного моря розбився літак американських Військово-повітряних сил.

Як зазначається у повідомленні командування, літак розбився під час навчань 10 листопада. Причини авіакатастрофи досі невідомі. Це сталося під час дозаправлення борту.

Загинуло п'ятеро військових, які перебували на борту літака. Їхні імена не розголошуються. Продовжується розслідування, додали у європейському командуванні США.

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В EUCOM уточнили, що поки що не виявлено ознак того, що літак був збитий і що "немає ознак" ворожої діяльності.

Інші авіакатастрофи

Нагадаємо, що наприкінці літа в Австралії розбився американський військовий літак Osprey з морськими піхотинцями на борту.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе назвав аварію "трагічною", а диспетчер Північної території Метью Холламбі назвав це "значним інцидентом". У заяві він зазначив, що будуть задіяні всі необхідні ресурси.

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