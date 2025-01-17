Зазначається, що було задіяно два літаки.

Під час масованої атаки РФ по Україні 15 січня 2025 року НАТО уперше задіяло норвезькі винищувачі F-35, дислоковані у Польщі.

Про це повідомляє Командування Військово-повітряних сил НАТО у соцмережі Х. Зазначається, що було задіяно два літаки.

"Два норвезькі F-35, дислоковані в Польщі, піднялись по тривозі у відповідь на масовану атаку повітряних сил РФ. Це перший випадок, коли літаки Норвегії були підняті в повітря для активної протиповітряної оборони польського повітряного простору, демонструючи відданість Альянсу східному флангу НАТО", – йдеться у повідомленні.

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Норвезькі винищувачі у Польщі

Норвезькі винищувачі перебувають у Польщі з грудня 2024 року. Системи протиповітряної оборони NASAMS та винищувачі F-35 було розгорнуто у польському Жешуві. Ці засоби мають захистити логістичний центр, через який відправляється західна допомога Україні.

Разом із винищувачами та системами ППО до Польщі також прибули 100 норвезьких військових. Ці сили займатимуться наглядом за безпекою транспортування обладнання, яке прямує в Україну через хаб у Жешуві.

Місія НАТО була розгорнута із запізненням. Причина полягає в тому, що судно Finlandia Seaways, орендоване норвезькими військовими для транспортування обладнання, сіло на мілину в порту Ставангер (Норвегія).

Відомо, що триватиме ця місія НАТО до Великодня.

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