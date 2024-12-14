Незважаючи на зміну ситуації в Україні, Волкер висловив впевненість, що Келлогу може бути корисним його досвід.

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер вважає вдалим вибір новообраного президента Дональда Трампа призначити на цю посаду генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога.

"Він досвідчений воєначальник і тризірковий генерал... У нього тісні стосунки з президентом Трампом, тому вони можуть спілкуватися безпосередньо, що важливо", - появнив Волкер, передає Голос Америки. Експредставник США по Україні вважає, що робота Келлога полягатиме в тому, щоб втілити бачення Трампа щодо припинення війни в Україні. "Це означає передавати меседжі президента Трампа, оцінювати реальність на місцях і (передавати) будь-які повідомлення від будь-яких сторін", - пояснив він.

Але, як зазначив Волкер, зараз ситуація не така, як була в 2017-2019 роках. Він зазначив, що Трамп вже добре знайомий, як з українським президентом, так й із тим, що зробила РФ в Україні. "Воєнні злочини, викрадення дітей – він це розуміє. Зараз він знає набагато більше", - сказав дипломат.

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Але, незважаючи на зміну ситуації, Волкер висловив впевненість, що Келлогу може бути корисним його досвід. Зокрема, він порадив своєму наступнику не грузнути у деталях при спілкуванні з росіянами.

"Не ведіться на хитрощі про те, що нам тут потрібна автономія, нам потрібна ця демілітаризована зона, нам потрібен якийсь політичний процес. Це все димові завіси. Путін насправді не переймається жодними цими речами. Те, що він хоче зробити, це захопити всю Україну, і його просто потрібно зупинити достатньою силою, щоб він не зміг цього зробити", -підкреслив Волкер.

Старший науковий співробітник Атлантичної ради Джон Гербст, який був послом США в Україні у 2003-2006 роках, вважає, що Келлог розуміє, що агресія Путіна виходить за межі України та становить загрозу американським інтересам у світі. "Він розуміє, що для США важливо закінчити війну таким чином, щоб забезпечити, як того хоче Трамп, виживання України", - сказав він.

При цьому, колишній радник Трампа з нацбезпеки, а зараз його активний критик Джон Болтон вважає, що Келлог недостатньо добре розуміється на даному питанні. "Він не відчуває конфлікту, є противником НАТО в багатьох аспектах. І він не працюватиме на Державний департамент. Він працюватиме в Білому домі... Тому це буде складно для Зеленського та його уряду", - висловив думку він.

Хто такий Кіт Келлог

Генерал армії США у відставці, 80-літній Келлог є одним з небагатьох високопоставлених чиновників, які працювали в першій адміністрації Трампа і працюватимуть у другій. Келлог обіймав посаду керівника апарату Ради нацбезпеки Трампа, а потім - радника з нацбезпеки віцепрезидента Майка Пенса.

Він присвятив 35 років американській армії, а наразі є співголовою Центру американської безпеки в Інституті політики Америка передусім.

У ублічних заявах Келлог критикував адміністрацію президента Джо Байдена за те, що вона робить недостатньо для військової підтримки України.

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