Він також не відкинув варіанту, за якого Трамп може запросити лідерів України та Росії до Вашингтона для переговорів.

Дональд Трамп є єдиною людиною, яка може зупинити війну в Україні, і з його допомогою війна може завершитися вже в найближчі кілька місяців. Про це заявив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox News

"Коли йдеться про Україну та Росію, я справді вірю, що все вирішиться в найближчі кілька місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити, - президент Дональд Трамп. Вони [росіяни й українці] втомилися вбивати один одного", - заявив Келлог.

Він також не виключив варіанту, за якого Трамп може запросити Володимира Зеленського та Володимира Путіна до Вашингтона і провести там переговори.

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"Президент Трамп грає в трирівневі шахи, і я не здивуюся, якщо він зробить щось подібне... Я б не вважав [такий сценарій] чимось неймовірним, бо президент Трамп мислить на рівні, на який ми іноді просто дивимося з подивом. І це працює. І щось подібне мене не здивує", - сказав Келлог.

Відповідаючи на запитання, чи планує він поїздку в Росію та Україну, Келлог зазначив: "Ми збираємося вислухати спочатку людей. Не вести переговори - тому що ми ще не частина уряду, - але вислухати, щоб мати правильні елементи, які ми надамо президенту Трампу, щоб Трамп ухвалив рішення, що він хоче зробити".

Трамп і війна в Україні

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години. У недавньому інтерв'ю NBC, коментуючи ці заяви, він зазначив, що постарається зробити все можливе, але це складно.

Трамп також заявляв, що питання завершення війни в Україні є його головним пріоритетом. Він додав, що обидві країни "зазнають втрат, у які ніхто не може повірити".

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