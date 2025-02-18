Глава держави відреагував на зустріч американської і російської делегацій в Ер-Ріяді.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ніхто за спиною України про долю України не має вирішувати. Про це він сказав в Анкарі на спільній пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зокрема, у Зеленського запитали про зустріч американської і російської делегацій в Ер-Ріяді, на якій обговорювалися питання війни Росії проти України.

Глава держави наголосив, що Україна передовсім, як ніхто, хоче завершення війни, але щоб це відбулося справедливо.

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"І щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував. І мені здається - це справедливо. Будь-яка країна має двосторонній трек з іншими країнами. Будь-ласка, можете обговорювати що завгодно. Але не можна приймати рішення без України як завершити війну в Україні, ті чи інші умови. І нас не запрошували на цю російсько-американську зустріч у Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом. Я думаю, як і для багатьох", - відзначив Зеленський.

Він додав, що про зустріч делегацій США і РФ дізнався з медіа. При цьому, Зеленський повідомив, що не планує завтра летіти до Саудівської Аравії для зустрічі з американцями. Президент додав:

"Я не знаю, хто там буде залишатися, а хто буде їхати, хто куди збирається. Чесно кажучи, мені все-одно. Менні не все-одно, щоби партнери про нас щось зайве подумали. Ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому, я не поїду у Саудівську Аравію. Ми зв'язалися з нашими партнерами у Садівській Аравії. У мене хороші дуже відносини з його королівською величністю, з Мухаммедом. Ми тільки, що зв'язалися, і домовилися, що 10 березня я буду з офіційним візитом".

Водночас, український лідер додав, що очікує у Києві на візит представників США.

Переговори в США та РФ - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, у місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) відбулася зустріч американської та російської делегацій. Участь у зустрічі брали державний секретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майк Волц, спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.

За підсумками зустрічі Рубіо зробив заяву, що Сполучені Штати і Росія домовилися про чотири ключові принципи за підсумками переговорів, до яких відносяться "призначення високопоставленої переговорної групи для роботи над завершенням війни в Україні", "початок обговорень про можливу геополітичну та економічну співпрацю після закінчення війни в Україні", "продовження активної участі в процесі переговорів" та "відновлення нормального функціонування дипломатичних місій у Вашингтоні та Москві".

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