Сторони домовилися про продовження активної участі в процесі переговорів.

Сполучені Штати і Росія домовилися про чотири ключові принципи за підсумками переговорів, які тривали понад чотири години в Саудівській Аравії, заявив у вівторок держсекретар США Марко Рубіо. Про це повідомляє СNN.

Зазначається, що ці принципи включають:

Відновлення нормального функціонування дипломатичних місій у Вашингтоні та Москві . "Щоб ми могли продовжувати цей процес, нам необхідно, щоб дипломатичні представництва працювали і функціонували в нормальному режимі", - пояснив Рубіо. Призначення високопоставленої переговорної групи для роботи над завершенням війни в Україні . "Ми призначимо команду високого рівня, яка займеться переговорами і пошуком рішення, яке буде стійким і прийнятним для всіх залучених сторін", - сказав він. Початок обговорень про можливу геополітичну та економічну співпрацю після закінчення війни в Україні . Рубіо пояснив: "Ми повинні почати вивчати перспективи співробітництва в геополітичній та економічній сферах, які можуть відкритися в результаті завершення війни". Продовження активної участі в процесі переговорів . "П'ятеро учасників сьогоднішніх зустрічей... продовжать брати участь у цьому процесі, щоб забезпечити його продуктивний розвиток", - додав держсекретар.

Переговори США і РФ - деталі

Переговори представників США і РФ в Ер-Ріяді завершилися. Обговорювалася, зокрема, українська проблематика. Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив журналістам, що Путін визначить, хто від Росії братиме участь у переговорах зі США щодо України, коли Вашингтон оголосить склад своєї делегації.

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Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який також брав участь у переговорах у Саудівській Аравії, назвав їх "позитивними".

За інформацією Fox News, Росія і США обговорювали триступеневий мирний план завершення війни: припинення вогню, потім вибори в Україні, після чого підписання остаточної угоди.

На переговорах також обговорювали можливу зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа, але вона навряд чи може відбутися наступного тижня, заявив член російської делегації, помічник президента РФ Юрій Ушаков.

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