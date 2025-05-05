Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) представила своїх міністрів нового уряду Фрідріха Мерца.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) представила своїх міністрів нового уряду Фрідріха Мерца, при цьому Борис Пісторіус залишиться на посаді міністра оборони.

Як повідомляє Spiegel, 65-річний Пісторіус буде єдиним міністром, який збереже свою посаду в новому уряді.

Також СДПН представила Ларса Клінгбайля на посаду федерального міністра фінансів, віце-канцлера. Карстен Шнайдер бере на себе керівництво міністерством охорони довкілля, а міністром праці та соціальних питань стане Бербель Бас, яка раніше була головою Бундестагу.

Відео дня

Міністром житлового будівництва стане заступниця керівника парламентської фракції СДПН Верена Хубертц, а міністром юстиції стане ексміністерка освіти землі Рейнланд-Пфальц Стефані Хубіг.

Рим Алабалі-Радован стане міністром економічного співробітництва та розвитку, Карстен Шнайдер - міністром довкілля, Елізабет Кайзер - уповноваженим федерального уряду щодо Східної Німеччини.

Наталі Паулік стане уповноваженим федерального уряду з питань міграції, біженців та інтеграції, раніше вона працювала комісаром у справах переселенців.

Водночас кандидатуру лідерки партії Саскії Ескен не розглядали. Це викликає суперечки всередині СДПН, вважається малоймовірним, що вона залишиться на чолі партії, зазначає видання.

Німеччина та Україна

Раніше повідомлялося, що міністром закордонних справ Німеччини стане Йоганн Вадефул, який "є відданим європейцем" і "твердо підтримує допомогу Україні в її захисті від вторгнення Росії".

Нагадаємо, Пісторіус виступав проти поставок Україні ракет Taurus і порівняв дебати про надсилання цих ракет Києву з "еротичними стосунками".

Вас також можуть зацікавити новини: