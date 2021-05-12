Норвегія офіційно виключила препарат AstraZeneca з програми вакцинації проти COVID-19 через рідкісні, але серйозні побічні ефекти.
Читайте такожВ ЄС назвали вакцини, потенційно ефективні проти "індійського" штаму коронавірусуПро це в середу, 12 травня, повідомила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг, пише The Local.
Кілька днів тому експертний комітет, створений урядом, постановив, що цю вакцину слід вилучити з норвезької стратегії вакцинації.
Її використання в Норвегії призупинили з 11 березня через повідомлення про підозру на серйозні побічні ефекти, зокрема, утворення тромбів. Тепер Норвегія планує передати свої дози AstraZeneca іншим країнам.
Уряд країни також залишив чинним призупинення використання вакцини Johnson & Johnson. Однак влада пропонуватиме її тим, хто хоче добровільно зробити щеплення саме цим препаратом.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні
- В Україні кампанія з вакцинації розпочалася 24 лютого.
- Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Інституті сироватки крові в Індії, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech і вакциною Comirnaty виробництва Pfizer / BioNTech, отриманою за глобальною ініціативою COVAX.
- Крім того, в рамках COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.
- За минулу добу в Україні загалом щеплено проти COVID-19 майже 18,3 тис. осіб.
За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, українські медики в кабінетах щеплень можуть робити до 10 млн щеплень проти COVID-19 на місяць.
У Європейському агентстві лікарських засобів повідомляли, що ризик утворення тромбів може виникнути в одного зі 100 тис. вакцинованих препаратом від AstraZeneca.
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