Країна планує передати свої дози іншим країнам.

Норвегія офіційно виключила препарат AstraZeneca з програми вакцинації проти COVID-19 через рідкісні, але серйозні побічні ефекти.

Читайте такожВ ЄС назвали вакцини, потенційно ефективні проти "індійського" штаму коронавірусуПро це в середу, 12 травня, повідомила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг, пише The Local.

Кілька днів тому експертний комітет, створений урядом, постановив, що цю вакцину слід вилучити з норвезької стратегії вакцинації.

Її використання в Норвегії призупинили з 11 березня через повідомлення про підозру на серйозні побічні ефекти, зокрема, утворення тромбів. Тепер Норвегія планує передати свої дози AstraZeneca іншим країнам.

Уряд країни також залишив чинним призупинення використання вакцини Johnson & Johnson. Однак влада пропонуватиме її тим, хто хоче добровільно зробити щеплення саме цим препаратом.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні

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Переклад: Катерина Комолова